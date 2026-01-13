Совбез Ирана назвал главных убийц иранского народа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети X назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа главными убийцами иранского народа.

"Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 - Трамп, 2 - Нетаньяху", - написал Лариджани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так она отреагировала на обращение Трампа к протестующим в Иране, призвавшего продолжить протесты.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника назвало число жертв в ходе беспорядков. По его словам, за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят "террористы".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Он подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что "помощь уже в пути".