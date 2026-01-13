Израиль разрывает связи с учреждениями ООН

Израиль разорвет связи с несколькими учреждениями ООН и международными организациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар.

Данное решение, по его словам, принято в связи с предвзятостью этих структур в отношении Израиля.

"Израиль - единственная демократическая страна, попавшая в этот список наряду с ИГИЛ и "Боко Харам", - отмечается в сообщении.

Израиль немедленно выходит из состава следующих агентств: Канцелярии специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-Женщины); Конференции ООН по торговле и развитию; Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии; Альянса цивилизаций ООН; Энергетической комиссии ООН; Глобального форума по миграции и развитию.

В заявлении МИД Израиля уточняется, что сотрудничество с офисом Спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах прекращено после того, как он включил ЦАХАЛ в "черный список" в ежегодном докладе о детях в условиях вооруженных конфликтов наряду с ХАМАС и "Палестинским джихадом".

В ведомстве добавили, что продолжат изучать связи Израиля с другими агентствами ООН.