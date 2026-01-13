В Армении рассказали о процессе нормализации с Азербайджаном

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и принятие совместного заявления в Вашингтоне 8 августа 2025 года, помимо создания условий для установления мира на Южном Кавказе, находят отражение и в работе, проводимой в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян.

"Этот мир позволяет Армении активнее участвовать в различных процессах и продвигать собственную повестку дня", - подчеркнул он.