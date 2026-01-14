Средства "для иммунитета" из интернета могут быть опасны

В последнее время люди все чаще заказывают различные лекарственные препараты через интернет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-терапевт Нахид Магеррамов во время прямого эфира на странице в Instagram Министерства здравоохранения.

По его словам, особенно возрос интерес к продуктам, которые позиционируются как средства "для укрепления иммунной системы".

Он отметил, что на самом деле лекарств, способных повысить иммунитет, не существует: "Если бы кто-то изобрел препарат, действительно повышающий иммунитет, ему следовало бы присудить Нобелевскую премию. В составе таких средств иногда содержится витамин B12, и по результатам анализов у людей, принимающих эти препараты, часто выявляется уровень B12 выше нормы".

Эксперт предупредил, что среди населения все чаще распространяется практика приема лекарств, приобретенных через интернет или по совету знакомых, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

По его словам, большинство таких препаратов являются биологически активными добавками с неизвестным происхождением. Ни в одной стране мира не рекомендуется использовать подобные средства без назначения врача.

"Люди говорят, что эти препараты привезены из Европы. Я сам недавно был в Европе - там таких лекарств вообще не существует", - подчеркнул врач.

Он также отметил, что из-за неизвестного состава такие препараты могут привести к печеночной и почечной недостаточности, тромбозу и другим серьезным осложнениям. В ряде случаев они даже называются одной из причин смертей среди молодежи.

В завершение Магеррамов призвал граждан принимать лекарственные препараты исключительно по назначению врача.