Названы худшие автомобили по соотношению цены и качества

Автомобильный клуб Германии (ADAC) протестировал автоновинки в 2025 году и составил рейтинг, в который вошли машины по соотношению цена - качество, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, среди худших по соотношению цена-качество оказались в основном автомобили премиального сегмента. Последнее место занял Audi Q8 стоимостью 94,7 тыс. евро. Рядом расположились BMW M3, Audi Q7, Volvo XC90 и EX90.

Лучшими в рейтинге стали Hyundai Inster, Mini Cooper E, Dacia Spring Electric, Kia EV3 и Mini Aceman.