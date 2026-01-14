https://news.day.az/azerinews/1809401.html Əlilliyi olan şəxslərin mədəni tədbirlərdə iştirakı üçün əlçatanlıq təmin ediləcək Əlilliyi olan şəxslərin mədəni tədbirlərdə iştirakı üçün əlçatanlığın təmin ediləcək. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2026-2030-cu illərdə mədəni tədbirlərlə bağlı əlaqələndirmə mexanizminin yaradılması, əlilliyi olan şəxslərin mədəni tədbirlərdə iştirakı sisteminin qurulması, inklüzivliyin təmin edilməsi planlaşdırılır.
