Постпред Ирана при ООН ответил Трампу

Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке протестующих в Иране угрожают суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, которое постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил на имя генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Абукара Дахир Османа.

"Это безрассудное заявление [Трампа] открыто способствует дестабилизации политической ситуации, подстрекает к насилию и угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран", - говорится в письме.

Заявления американского лидера Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, также говорится в тексте.

"Это вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН", - отметил в письме постпред.

Трамп ранее обратился в соцсети Truth Social к участникам акций протеста в Иране с призывом продолжать беспорядки, добавив, что "помощь уже в пути".