Первый банк страны Kapital Bank представил финансовый отчет за 2025 год. Согласно отчету по состоянию на 31 декабря 2025 года, общие доходы банка по сравнению с 2024 годом увеличились на 27,6% и достигли 1 миллиарда 881 миллиона 674 тысяч манатов. Благодаря этому результату банк опередил конкурентов на финансовом рынке и сохранил лидирующую позицию среди банков. Одновременно был зафиксирован самый высокий темп роста за последние три года. Для сравнения, в прошлом году данный показатель составлял 1 миллиард 474 миллиона 908 тысяч манатов.

Рост совокупных доходов был обеспечен увеличением как процентных, так и непроцентных доходов. Так, в 2025 году процентные доходы банка выросли на 38,8 % и достигли 1 миллиарда 180 миллионов 81 тысячи манатов. В 2024 году этот показатель составлял 850 миллионов 258 тысяч манатов. Непроцентные доходы увеличились на 12,3 % и выросли с 624 миллионов 651 тысячи манатов в 2024 году до 701 миллиона 592 тысяч манатов в 2025 году.

В чистой прибыли банка также зафиксирован лучший результат за последние три года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года первый банк страны получил 315 миллионов манатов чистой прибыли, что на 68,9 % больше по сравнению с чистой прибылью в размере 186 миллионов 501 тысячи манатов, полученной в 2024 году.

Кредитный портфель банка увеличился на 4 % и достиг 5 миллиардов 419 миллионов 985 тысяч манатов. В 2024 году данный показатель составлял 5 миллиардов 211 миллионов 207 тысяч манатов. Рост был обусловлен в основном увеличением объемов потребительских и бизнес-кредитов, при этом наибольшая доля прироста пришлась на потребительские кредиты.

В 2025 году общий депозитный портфель банка составил 8 миллиардов 288 миллионов 654 тысячу манатов. По сравнению с 2024 годом объем депозитов сократился на 7,7 %. При этом депозиты юридических лиц составили 5 миллиардов 151 миллионов 830 тысячи манатов, тогда как депозиты физических лиц выросли на 20,9 % и достигли 3 миллиардов 136 миллионов 823 тысяч манатов.

В 2025 году капитал банка увеличился на 27 %. Если в 2024 году этот показатель составлял 927 миллионов 943 тысячи манатов, то по итогам прошлого года он достиг 1 миллиарда 178 миллионов 338 тысяч манатов. Следует отметить, что коэффициент достаточности капитала банка превысил установленную для системно значимых банков минимальную норму в 12,5 % и составил 14,14 %.

По итогам 2025 года также вырос коэффициент достаточности капитала первого уровня и достиг 9,86 %. Это является важным фактором, повышающим репутацию банка и обеспечивающим его финансовую устойчивость. Данный показатель подтверждает не только высокую финансовую надежность банка, но и наличие совершенных ресурсов для эффективного управления рисками в интересах всех клиентов.

