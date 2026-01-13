Казахстанский танкер подвергся атаке БПЛА

Казахстанский танкер MATILDA, принадлежащий ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочерняя компания "КазМунайГаз"), подвергся атаке БПЛА.

Как передает Day.Az со ссылкой на "КазМунайГаз".

"Судно MATILDA зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - сообщили в компании.

Отмечается, что пострадавших среди экипажа нет.

"По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба", - добавили в компании.