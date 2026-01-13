Кларнет, балабан и сцена - отмечен юбилей Хакима Абдуллаева

В Международном центре мугама в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 65-летнему юбилею известного кларнетиста Хакима Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Поздравить юбиляра, отличающегося самобытным стилем как профессиональный исполнитель на духовых инструментах, собрались многочисленные друзья по искусству, инструменталисты и ханенде, которые выступили с обширной концертной программой, подарив свои музыкальные номера.

На юбилейном вечере выступили народные артисты Агаверди Пашаев и Агаджабраил Абасалиев, доктора философии по искусствоведению Эхсен Рахманлы и Айдын Алиев, заслуженный артист Акиф Гурбатов, а также руководитель инструментального ансамбля Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова Мирхалид Салаев. В своих выступлениях они рассказали об исполнительском мастерстве музыканта, подчеркнув, что Хаким Абдуллаев всегда пользовался любовью публики как виртуозный и новаторский исполнитель. Его завораживающие исполнения как на балабане, так и на кларнете неизменно доставляют эстетическое наслаждение любителям музыки.

Отмечалось, что на протяжении многих лет Хаким Абдуллаев успешно продолжает творческую деятельность в качестве солиста Азербайджанской государственной академической филармонии и Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, снискав признание как сольный исполнитель и как аккомпаниатор.

Юбилейный вечер продолжился яркими и разнообразными музыкальными номерами в сопровождении ансамбля Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, выступлениями известных инструменталистов и ханенде, а также ансамбля "Гайтагы" под руководством народного артиста Энвера Садыгова.

В завершение вечера Хаким Абдуллаев поделился своими чувствами и мыслями, отметив, что этот юбилей стал для него особенным событием:

"Для меня большая честь и счастье видеть сегодня рядом столько дорогих мне людей - моих коллег, друзей и учеников. Музыка всегда была и остаётся смыслом моей жизни, и если мои исполнения смогли затронуть сердца слушателей, значит, я шёл по верному пути. Я искренне благодарен организаторам этого вечера, всем артистам, принявшим участие в концерте, и зрителям за тёплую атмосферу, внимание и любовь. Эта поддержка вдохновляет меня на новые творческие поиски и свершения", - отметил юбиляр.

