Умер экс-президент Кипра

Третий президент Кипра Георгиос Василиу, занимавший пост с 1988 по 1993 год, умер на 95-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в X его вдова Андрулла.

По ее словам, ее муж умер вечером во вторник "после двух лет страданий". Василиу умер, находясь в окружении своей семьи в Центральной больнице Никосии, куда он был доставлен 6 января.