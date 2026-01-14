https://news.day.az/world/1809324.html Умер экс-президент Кипра Третий президент Кипра Георгиос Василиу, занимавший пост с 1988 по 1993 год, умер на 95-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в X его вдова Андрулла. По ее словам, ее муж умер вечером во вторник "после двух лет страданий".
По ее словам, ее муж умер вечером во вторник "после двух лет страданий". Василиу умер, находясь в окружении своей семьи в Центральной больнице Никосии, куда он был доставлен 6 января.
