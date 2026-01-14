Автор: Лейла Таривердиева

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью горно-перерабатывающего комплекса "Демирли" в селе Джанйатаг Агдеринского района.

"Демирли" - первый проект в горнодобывающей промышленности, реализованный на освобожденных территориях Азербайджана. Завод по флотации меди будет перерабатывать руду, добываемую на руднике Демирли, и производить конечный продукт - медный концентрат. Его годовая производственная мощность составляет 5,6 млн. тонн руды.

К сожалению, месторождение Демирли незаконно эксплуатировалось армянской стороной на протяжении 10 лет, за это время было незаконно выработано 218 тыс. из 311 тыс. тонн известных на тот момент запасов меди, то есть 70 процентов. Начальный период эксплуатации оставшихся запасов охватывает 2025-2030 годы. За этот период планируется экспортировать в Китайскую Народную Республику 85 тыс. тонн меди в виде концентрата на сумму 1,6 млрд. манатов. Вместе с тем, как сообщается, в предстоящие годы на Демирли прогнозируется увеличение запасов меди. Согласно предварительным данным геологической разведки, здесь имеются около 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди. В результате программы геологоразведки и исследований, которая займет 4 года, будет уточнен объем извлекаемых запасов меди на месторождении.

Добыча на месторождении ведется операционной компанией Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMC - дочернее предприятие британской добывающей компании Anglo-Asian Mining, AAM) в рамках заключенного в 2024 году между ЗАО AzerGold и американской компанией R.V. Investment Group Services соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на ряде рудных месторождений на территории Азербайджана.

Расположенные в Агдеринском районе золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое Демирли перешли под контроль Азербайджана после антитеррористической операции сентября 2023 года.

Оба месторождения были открыты и исследованы азербайджанскими геологами в советское время, но из-за развязанного Арменией карабахского конфликта и сепаратистского движения в Карабахе, начать практическую разработку месторождений до оккупации Азербайджан не успел. И они достались армянам нетронутыми.

Оккупанты долго не могли подступиться к месторождениям из-за отсутствия средств и технических возможностей. Разработка месторождения Демирли началась в 2013 году. В 2016 году был запущен горно-промысловый комплекс Демирли. Добычей на обоих рудниках занималась армянская Base Metal, управляла же всем Vallex Group. Генпрокуратурой Азербайджана было установлено, что в 2009-2017 годах группа компаний Vallex благодаря незаконной эксплуатации природных богатств Азербайджана получила доход в размере 302 миллионов манатов.

В годы оккупации посредством спутников можно было наблюдать, что происходит на рудниках. В тот период Азербайджан мог только фиксировать нарушения и расхищение своих природных богатств. Баку обращался в различные международные инстанции с просьбой о содействии в прекращении беззакония, но они остались без ответа.

Согласно армянским медиа, компанию Beys Metals всегда контролировал экс-президент Армении Роберт Кочарян. То есть все годы оккупации он получал дивиденды от незаконной добычи золота и меди на оккупированных территориях.

Демирли и Гызылбулаг после Второй карабахской войны еще три года оставались под контролем сепаратистов, но грабеж их ресурсов армяне были вынуждены о становить после начала акции экоактивистов в декабре 2022 года. В первые месяцы после войны незаконная эксплуатация месторождений в зоне РМК была остановлена, но через короткое время армянские дельцы с привлечением иностранных партнеров возобновили разграбление Демирли. Причем, самое непосредственное отношение к этому беззаконию имел Рубен Варданян. Сепаратисты и их спонсоры успокоились и полагали, что смогут продолжить незаконную добычу, спокойно переправляя руду по Лачинской дороге, как они думали, недоступной для контроля азербайджанской стороной. Однако это был самообман.

Для Демирли все изменилось после того, как грянула акция экоактивистов. Протесты начались после того, как 7 декабря азербайджанские специалисты не были допущены к рудникам армянами и миротворцами. Хотя им не позволили приблизиться к месту событий, с расстояния они установили, что на месторождении идут очень интенсивные работы, а площадь разработок увеличилась вдвое. Причем, согласно данным со спутника, за предшествовавший акции год площадь незаконной эксплуатации Демирли выросла в два раза. Сепаратисты и воры вроде Варданяна спешили вывезти как можно больше.

Представители Base Metal пытались перевести вопрос в экологическую плоскость, завуалировав сам факт разграбления ресурсов чужой страны. Компания уверяла, что соблюдает все экологические стандарты, как будто этим можно было оправдать нарушение международного законодательства. Но даже если бы речь шла о чисто экологической проблеме, компаниям, грабившим недра Азербайджана, было бы нечего сказать. В годы оккупации неоднократно экологи самой же Армении били тревогу об уничтожении флоры и фауны и загрязнении водоемов при разработке природных ресурсов Карабаха. Так, было подтверждено, что с началом эксплуатации медно-молибденового месторождения в Агдеринском районе в реки, текущие в сторону Тертера, начали сбрасывать отравляющие вещества.

После начала акции, рудник для, так сказать, прояснения ситуации посетил мошенник Рубен Варданян, Он переговорил с добывающей компанией, осмотрел территорию и заявил, что условия азербайджанской стороны приняты не будут. Российский миллиардер постарался сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыться заботой о трудящихся. Мол, с закрытием рудника и завода пострадает занятость местных армян.

Такой ответ азербайджанскую сторону не устроил. Что было дальше, хорошо известно всем. Лачинская дорога была наглухо закупорена, и вывоз руды пришлось остановить. А затем остановилась и добыча. 22 декабря Base Metalls заявила о приостановлении деятельности. Признаться в причинах такого шага грабитель не мог, и объявил, что останавливается для якобы привлечения международных экспертов. Истинной же причиной была акция экоактивистов и невозможность продолжения работы. Примечательно, что за пару дней до принятия армянским оператором такого решения имеющая реальное право на разработку месторождений Карабаха британская Anglo Asian Mining PLC обратилась в ряд международных организаций и правительств, включая ООН, Госдепартамент США, МИД Великобритании и Европейский союз с заявлением. Компания попросила содействия в восстановлении своих прав, которые попираются другими. ААМ попросила помочь обеспечить безопасный доступ своих сотрудников к Гызылбулаг и Демирли", а также к прилегающим разведочным территориям в Карабахе, на которые ААМ имеет право согласно подписанному в августе 1997 года с правительством Азербайджана контракту типа PSA.

Не знаем, был ли какой-то сигнал грабителям от адресатов этого обращения, но через несколько дней армянам пришлось остановить работу. И больше эти работы не возобновлялись.

Месторождение Демирли было передано компания Anglo Asian Mining Company по концессионному соглашению, заключенному в июле 2022 года наряду с другими контрактными площадями общей площадью 340 квадратных миль. Соглашение было подписано с законным владельцем этих богатств - Азербайджаном. И, несмотря на ор, устроенный армянской стороной, это был единственный законный документ, касающийся работы на данном месторождении. Армянские СМИ выглядели очень смешно, пытаясь вести какое-то "расследование" и уличать ААМ в каком-то сговоре и коррупции.

Дальше все начала меняться с огромной скоростью. Весной 2023 года Азербайджан взял под полный контроль Лачинскую дорогу, установил погранично-пропускной пункт на мосту Хакари, а в сентябре того же года в истории армянского сепаратизма на территории Азербайджана была поставлена жирная точка.

Природные богатства Азербайджана вернулись к истинным хозяевам.