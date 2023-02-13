Армении и работавшим с ней иностранцам придется ответить за грабеж

Автор: Лейла Таривердиева

Акция протеста азербайджанских экоактивистов продолжается на Лачинской дороге уже третий месяц, хотя никто не ожидал, что продлится она больше недели. Думали, покричат и разойдутся, испугаются миротворцев, армян, мороза, волков, инопланетян и прочего. Не разошлись и не испугались. И, судя по всему, расходиться не собираются. За два месяца ни мировым державам, ни международным организациям не удалось заставить Азербайджан отступить от своих требований. Армяне всего мира до сих пор рассылают повсюду жалобы, плачут, распространяют мифы и требуют. Однако реакция мира ограничивается какими-то ничего не значащими резолюциями, обсуждениями и звонками в Баку. Никто не предпринимает жестких шагов, не ставит Азербайджану условий "или - или", не задумывается о санкциях. Почему? Потому что Азербайджан прав.

Армянство до того уверено в потенциале диаспоры, лобби и своих мифов, что не утруждало себя анализом ситуации в годы оккупации и не старается осмыслить происходящее сегодня. Как многие в Армении по сей день ищут конспирологические версии причин непризнания миром итогов Второй карабахской войны, так и сегодня они убеждают себя, что в ситуации на Лачинской дороге виноваты газовые контракты европейцев с Азербайджаном и прочие предатели, а не их собственные противоправные действия. За тридцать лет карабахского конфликта армяне так и не поняли, что вся их проблема - в международном праве, которое не могут переступить даже союзники Армении.

Оно же, международное право, а не газ, мешает сторонним акторам вмешаться в происходящее на Лачинской дороге, разогнать протестующих, ввести в зону РМК международные силы, потребовать от Баку разрешить армянам грабить азербайджанские недра. Ничего из этого не могут сделать ни сторонники армян, ни международные организации. И хотели бы, но не могут, потому что согласно международному праву недра Азербайджана принадлежат Азербайджанскому государству, а не тем, кто считает себя хозяином. Полная правовая неграмотность армянской стороны порождает глупые заявления, как, например, "мы живем в Карабахе, значит, золото наше". Карабахский регион не является спорной территорией, а после 44-дневной войны он уже и не "серая зона". Всем миром он признан неотъемлемой частью Азербайджана, следовательно, полезные ископаемые и другие природные ресурсы принадлежат Азербайджанскому государству. Это элементарная истина, доступная и понятная. Как дважды два.

О том, какие месторождения остаются пока что в армянонаселенной зоне Карабахского экономического района Азербайджана и в каком они состоянии, мы побеседовали с председателем правления Агентства геологической разведки Али Алиевым.

В настоящее время на территориях Азербайджана, временно находящихся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации, имеются 22 рудных, нерудных месторождения и месторождения подземных вод, запасы которых подсчитаны и приняты на баланс, сказал наш собеседник.

"Из этих месторождений 3 - рудные, 1 - угольное, 3 - месторождения пресной воды, 3 - минеральные воды и 12 - нерудные месторождения. Из-за невозможности доступа Минэкологии на указанную территорию и проведения там мониторинга и оценочных работ, мы, к сожалению, не располагаем детальной информацией об этих месторождениях. У нас имеется неполная информация, основанная только на спутниковых фотоснимках. Из рудных месторождений армянами незаконно эксплуатировались Гызылбулагское золото-сульфатное месторождение и медно-молибденовое месторождение Демирли. На полиметаллическом месторождении Мехмана никакие работы не велись. Что касается нерудных месторождений, то по ним точной информации нет. Известно, что армянской стороной используются подземные запасы пресной воды. Так, часть водоснабжения Ханкенди осуществляется за счет именно подземных водных источников (посредством скважин)", - сказал Алиев.

Глава Агентства подчеркнул, что до армянской оккупации ни одно из рудных месторождений на данной территории не эксплуатировалось. Частично разрабатывались только месторождения стройматериалов и подземных вод. После оккупации армяне начали разработку золотоносного месторождения Гызылбулаг, медно-молибденового Демирли и угольного месторождения Чардаглы. Эксплуатировались также залежи пресной воды и месторождения некоторых строительных материалов. Концентрат и руда, добываемые на месторождениях Демирли и Гызылбулаг, вывозились в Армению. После начала акции экоактивистов, протестующих против недопущения азербайджанских специалистов в зону РМК для мониторинга месторождений, незаконная добыча и вывоз руды прекратились, отметил наш собеседник.

"Таким образом, в период оккупации и даже после войны армянская сторона грубо нарушала и международные конвенции, и законы Азербайджана. После того, как будет подсчитан ущерб, нанесенный материальным ценностям и экосистеме незаконной добычей, может быть подан иск на возмещение ущерба Арменией и иностранными компаниями, которые были задействованы в этом грабеже", - сказал Али Алиев.