После этой акции уже ничто не будет по-прежнему

Автор: Лейла Таривердиева

Наш регион переживает ситуацию, из которой армянская сторона в обязательном порядке должна вынести определенный урок. Если соседи не сделают правильных выводов, потеряют шанс что-то в своей судьбе изменить. На самом деле, акция азербайджанской общественности на Лачинской дороге дала армянам время на размышление. В образовавшейся в их темных делах паузе у армян появилась возможность остановиться и хорошо подумать о своем бледном настоящем и безрадостном будущем, а также о том, как все это можно изменить.

Однако, судя по всему, они не собираются использовать эту паузу рационально. Вместо трезвомыслия, наши соседи прибегают к устаревшим методам, только усугубляющих их положение. Одни кричат о "геноциде", другие требуют чего-то от ООН, Европы и Штатов, третьи призывают срочно вооружаться.

"Ситуацию в Карабахе иначе как гуманитарным кризисом назвать нельзя. Молчание ряда дружественных стран по этому поводу как минимум странно", - возмущается премьер-министр Армении Никол Пашинян. В законных требованиях азербайджанской стороны прекратить разграбление недр Пашинян видит осуществление политики "Карабах без армян". Глава МИД Арарат Мирзоян, выступая в ООН, говорит о "политике геноцида", и его с удовольствием цитируются российские СМИ. Кстати, наши источники в России сообщают, что средствам массовой информации дано указание развернуть кампанию по выгораживанию миротворцев и демонстрации необходимости их бессрочного присутствия в Азербайджане для защиты армян. Это будет несложно - благо армянские коллеги поставляют для лживой пропаганды достаточно материала. Особенно часто звучит слово "геноцид", которое обязательно выносится в заголовки.

Первоначально мир реагировал на происходящее достаточно вяло. Никто не ожидал, что акция так затянется, думали, покричат - и разойдутся. На третий день, когда стало ясно, что азербайджанская сторона отступать в своих законных требованиях не намерена, заголосили лоббисты, потом и госчиновники сочувствующих стран. Наконец, подал голос и российский МИД, но лучше бы не подавал. Мария Захарова очень удивила, сказав, что акция азербайджанцев "вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений". Правда? Сторон? О каких сторонах она говорит? Азербайджан не считает самозваные сепаратистские "власти" стороной. Это первое. А второе - основные претензии Баку адресованы не какому-то Варданяну, а миротворцам, под покровительством которых творятся все беззакония. Говоря о "разногласиях сторон" касательно разграбления природных богатств Азербайджана, российский МИД фактически оставляет за сепаратистами право продолжать свое черное дело. И пока суть вопроса будет вот так вот искажаться, восстановления транспортного сообщения на Лачинской дороге "в самое ближайшее время", как надеется Захарова, не произойдет.

Армянское лобби в России тоже проснулось. Небезызвестный Затулин от имени "лазаревского клуба" требует немедленно открыть дорогу и грозит Баку какими-то последствиями. Некий профессор МГИМО Александров призывает бомбить нефтяную инфраструктуру Азербайджана. Российский миллиардер, а по совместительству "госминистр" Карабаха Рубен Варданян прячется в соцсетях, подавая оттуда реплики. "Кто они такие, чтобы разрешать или не разрешать нам проезд? Они не имеют права находиться на этой дороге, у них нет права принимать решение", - прокукарекал Рубик джан в прямом эфире. Как это, "кто такие"? Хозяева этой земли, той земли, которую ты, Рубенчик, сейчас топчешь. И, кстати, дорогу эту построили азербайджанцы на средства из азербайджанского бюджета.

А еще Варданян требует немедленно открыть "гуманитарный авиа-коридор". Он о Ходжалинском аэродроме, на котором сейчас расположились миротворцы. Миллиардер считает, что российская сторона может вот так вот взять и по своему усмотрению использовать воздушное пространство Азербайджана. Достаточно Варданяну ссудить крупную сумму, и самолеты начнут взлетать и садиться. Наивный. Если бы это было возможно, российская сторона давно сделала бы это. Два года назад такие бодрые планы озвучивались, но Баку быстро объяснил гостям что к чему, и все, что может РМК, это демонстративно устраивать здесь военные парады и какие-то торжества. Как тут не вспомнить жалкие метания Сержа Саргсяна, обещавшего запустить аэропорт в Ходжалы, несмотря на протесты Баку. Он даже собирался стать первым пассажиром первого самолета, который отправится из Еревана в Ханкенди. Не стал.

Впрочем, Варданян это никто и зовут его никак. А вот премьер-министр Армении это уже фигура официальная, которая должна следить за языком и уметь хоть немного мыслить. Пашинян же продолжает сжигать мосты, и это в нынешней ситуации, когда каждое слово следует взвешивать и выверять. С вчерашнего дня он снова и снова заявляет, что никакого Зангезурского коридора не будет - Армения ничего такого Азербайджану не обещала и ни под чем таким не подписывалась. А так, говорит он, пожалуйста, Ереван готов разблокировать все коммуникации. При этом премьер Армении требует от Баку соблюдать пункты Трехстороннего заявления, которые, заметим, кроме Азербайджана не выполняет никто. Не выполняет Армения, отказывающаяся открыть дорогу в Нахчыван, не выполняет Россия, обязавшаяся разоружить армянские формирования, а вместо этого вооружающая их. Такая ситуация никак не может устроить Баку, и происходящее в эти дни на Лачинской дороге - первая ласточка. Это первая серьезная демонстрация недовольства миролюбивого и всегда старающегося сглаживать углы Азербайджана. При том, что две другие стороны не выполняют основополагающих пунктов договоренностей, Баку может не особо заморачиваться на Трехстороннем заявлении. В конце концов, он и так целых два года терпел, наблюдая, что происходит на его землях под защитой российского оружия. Вполне достаточно.

Будь Пашинян поумнее, он понял бы, что отречением от предоставления Азербайджану коридора через Зангезур подписывает приговор и так называемому "Лачинскому коридору". Будь он сообразительнее, обратил бы внимание, что дорогу из Армении в Ханкенди никто в Азербайджане на официальном уровне больше не называет "коридором". Теперь это Лачинская дорога, и это должно было бы армянским провокаторам о многом сказать. Если бы был ум и сообразительность, армянская сторона не устроила бы истерику, когда Волков сообщил об открытии на первом посту РМК на Лачинской дороге мини-контрольного пункта. Поднялся такой вой, что командующий миротворцев трусливо поджал хвост и заявил, что его не так поняли. Этот мини-пункт был бы для армян настоящим подарком, но они его не приняли, и теперь разговор будет идти уже о полноценном КПП Погранслужбы Азербайджана. Абсолютно исключено, что Армения будет иметь экстерриториальный коридор в Азербайджане без аналогичного шага со своей стороны. Это было ясно с самого начала, но армяне надеялись на россиян, а на что последние надеялись... Да кто их знает.

Еще одной недальновидной глупостью (на этот раз уже миротворцев) было не допустить представителей Минэкологии к руднику Гызылбулаг и нарушить тем самым достигнутые договоренности. Будь командование РМК дальновиднее, оно бы постаралось удалить армянских воров с пути азербайджанских специалистов. Не сделав этого, РМК подставил не только себя, но и свою страну - Россию. И это был далеко не первый недальновидный шаг. И, судя по всему, не последний, если учесть, что генерал Волков четвертый день не выходит к протестующим и отказывает в решении такой простой задачи, как обеспечение экологического мониторинга.

Как результат, сегодня участники акции ужесточили свои требования. Если требования экологического характера не казались армянам и миротворцам серьезными и были объектом шуток, то теперь дело принимает уже совсем иной оборот. Теперь азербайджанская общественность требует установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении - размещения здесь КПП всех госструктур, в том числе МВД, Госпогранслужбы и Госкомтаможни. Ну и, конечно, прекращения поставок вооружения на территорию Азербайджана по Лачинской дороге. Кроме того, активисты требуют, чтобы территории в Карабахском регионе, на которых в настоящее время проживают армяне и которые находятся под временным контролем РМК, контролировались совместно российскими миротворцами и государственными органами Азербайджана.

Пусть теперь посмеются.

Как бы там ни было, после этой акции ничто уже не будет по-прежнему.