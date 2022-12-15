Баку справедлив в требовании проведения мониторинга в зоне ответственности миротворцев

И гражданские лица, и представители силовых структур Азербайджана ведут себя вполне адекватно. А выбранный ими путь для защиты интересов своего народа, его экологической безопасности, не выходит за рамки правового поля. Представители азербайджанской общественности и освещающие эти события журналисты ничего не нарушили. И если уж кто мог запретить им или разрешить проводить подобную акцию, так это законные власти самого Азербайджана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

По ее словам, один из представителей азербайджанских СМИ обоснованно заявил пытавшимся чинить самоуправство российским военным, что у него автомата в руках нет, он мирный человек. Как и все остальные. Так что безопасности миротворцев ничего не угрожало. Не боевики же собрались. И никаких оснований перекрывать дорогу мирным людям, которые хотели выполнить общественную и профессиональную миссию, у них не было вообще, считает Полоскова.

"В самой России, замечу, уголовно наказуемо, если журналистам создают препятствия в исполнении их профессионального долга. А мы эти препятствия в отношении представителей азербайджанских СМИ в эти дни наглядно наблюдаем. Мне было просто стыдно. А препятствия законному намерению Баку провести мониторинг собственных месторождений, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что армянской и российской сторонам есть что скрывать. И у меня как у российской гражданки, которая платит налоги, в том числе, и на содержание армии, подобные "тайны мадридского двора" вызывают закономерные вопросы. Но задавать мы их будем уже в России", - сказала доктор политических наук.

Татьяна Полоскова прокомментировала также устроенную в армянских СМИ и соцсетях истерику по поводу "гуманитарной катастрофы", "блокады граждан Нагорного Карабаха".

А что, есть такое понятие "граждане Нагорного Карабаха"? - удивилась наша собеседница. По ее словам, есть признанное государство Азербайджан. И есть люди, проживающие на территории Карабаха. Да, среди них есть и те, у кого неазербайджанское гражданство. Но такого гражданства - "Нагорный Карабах" нет в природе. Это фикция и пустая бумажка. Что касается "гуманитарной катастрофы", возникшей якобы из-за акции азербайджанских экологов, то российский политолог посоветовала армянам обратиться к Рубену Варданяну.

"Он ведь зачем-то приехал в Карабах. Не только же чтобы пастись около карьера по золотодобыче. Пусть позаботится о судьбе соплеменников и их нуждах, займется ликвидацией "гуманитарной катастрофы". А если серьезно, то "карабахским" армянам пора бы понять, что обратной дороги нет. Никакого "реванша" не будет. И раскачивать лодку бессмысленно и непродуктивно. Все, что делает Азербайджан, он делает в рамках норм международного права. А в международном праве нет норм, которые запрещали бы ему решать вопросы на своей собственной суверенной территории. И потом, есть Трехстороннее заявление, предусматривающее условия нахождения миротворческого контингента на территории Азербайджана. Эти условия не допускают пропуска военных караванов, диверсантов и тому подобного.

Я убеждена, что не надо испытывать терпение азербайджанской стороны. У нас не так много осталось в мире друзей", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева