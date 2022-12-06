Армянские сепаратисты теряют последний источник дохода

Автор: Лейла Таривердиева

Появление в зоне временной ответственности российских миротворцев азербайджанских чиновников, неуклюжие попытки командующего РМК оправдаться за проармянские действия контингента и прочие любопытные моменты последних двух дней стали темой номер один в армянских медиа и экспертных кругах. И тема будет продолжать оставаться на пике до следующего неприятного сюрприза, которых, как уже понимает армянская сторона, для нее приготовлено большое множество. И экологический вопрос - из них самый для армян безболезненный.

Тридцать лет армяне, что в Армении, что в бывшей зоне оккупации, измывались над захваченными землями и их недрами как могли. Освобожденные в результате 44-дневнорй войны территории - это одна сплошная рана. Однако в зоне действия миротворцев все еще остаются месторождения полезных ископаемых, которые армянские сепаратисты пытаются поспешно выработать, попутно отравляя все вокруг.

Где-то в глубине души сепаратисты, конечно, понимают, что воскресный сюрприз это не только вопрос экологии, но им приходится принимать условия игры и пытаться оправдываться и обвинять, не отходя от темы. Мы с удивлением узнаем, что, оказывается, недра Карабахского региона являются "исключительной собственностью государства". И не подумайте, что речь идет об Азербайджанском государстве, которому эти недра как раз и принадлежат. Речь о сепаратистском "государстве", в которое все еще продолжают играть в Ханкенди под защитой россиян. Занятые в этой игре лица не могут как пользователи соцсетей взять и заявить, что азербайджанские чиновники это вовсе не чиновники, а переодетая "Яшма". Поэтому "госкомитету экологии" приходится оправдываться и в соответствии с присвоенным самому себе статусом доказывать, что разворовывание азербайджанских недр идет "в соответствии с передовыми международными стандартами" и никакого вреда окружающей среде не несет. А недоразумение по фамилии Бегларян, являющееся советником занявшего его "пост" Рубена Варданяна, утверждает, что "Кашенское" месторождение вблизи Агдере, дескать, периодически проходит экспертные проверки на международном уровне и загрязнять воду в азербайджанском селе Гапанлы ну никак не может, потому что расположено далеко.

Отметим, что речь идет о месторождении Гызылбулаг, расположенном в 35 км от райцентра Агдере и ныне входящее в административную территорию Кяльбаджарского района. Месторождение было открыто учеными Института геологии Академии наук Азербайджанской ССР.

Значит, как утверждает Бегларян, рудник регулярно проходит проверки? Ну, слава богу, успокоили, можно расходиться...

Эти трогательные оправдания, конечно же, никакого веса не имеют. Потому что, во-первых, нелегитимны, а, во-вторых, как правильно догадываются перепуганные сепаратисты, азербайджанская сторона намерена не просто мониторить хвостозхранилище, а положить конец добыче вообще. И, грубо говоря, плевать хотели в Баку на оценки каких-то международных экспертов, кем бы они ни были и какие бы научные центры не представляли.

В октябре Генпрокуратура Азербайджана обнародовала данные по масштабу экологического ущерба, нанесенного армянами за годы оккупации азербайджанским землям. По результатам предварительного расследования было установлено, что материальный ущерб составил более 16 млрд. манатов. И это пока только предварительная оценка, а окончательные цифры могут быть в разы больше.

Об экологической катастрофе, устроенной армянами в период оккупации, Азербайджан говорит давно. Никто на его заявления в мире, правда, так и не среагировал. Но сегодня это уже не имеет никакого значения.

В годы оккупации армянская сторона нещадно эксплуатировала горнорудные месторождения Карабаха и Восточного Зангезура. Обогащались на грабеже и армянские политики, и иностранные компании, принимавшие участие в незаконной добыче. Например, известно, что крупнейшее золоторудное месторождение в регионе - Сеюдлю (Кяльбаджар) с 2007 года эксплуатировала российская компания GPM Gold в составе рудодобывающей компании GeoProMining. Лицензию компания имела только на добычу на армянском участке месторождения, однако вела работы и в оккупированном Кяльбаджаре, что доказывают спутниковые снимки. Во время 44-дневной войны компания, не желая потерять доходы, собрала на территории месторождения большое количество оружия и наемников для противодействия Азербайджанской армии. Известно также, что к разграблению Сеюдлю прямое отношение имел швейцарский бизнесмен и ювелир армянского происхождения Вартан Сирмакес - соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group. Добываемое в Кяльбаджаре и Зангилане (месторождение Вежняли) золото выставлялось на швейцарских аукционах и оседало в швейцарских банках.

Усилиями армян и их зарубежных партнеров было почти полностью выработано за 10 лет незаконной эксплуатации месторождение золота и меди Гызылбулаг вблизи села Хейвалы в Кяльбаджаре. В 2013 году, почти истощив Гызылбулаг, а также ряд медно-молибденовых рудников, Base Metals перебралась в Агдеринский район, на то самое Кашенское месторождение, которое армяне сегодня пытаются не выпустить из рук.

Три года назад ОАО "Азеркосмос" и МИД Азербайджана представили отчет "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки". В отчете на основе снимков, сделанных азербайджанскими спутниками, были приведены неоспоримые доказательства незаконной деятельности армянской стороны. А если обратиться к докладу "Кто получает выгоду?" исследовательского центра Kohelet Policy Forum, можно увидеть, что ранее к незаконной добыче на территориях Азербайджана были привлечены достаточно известные в мире компании.

Это серьезные государства, ратующие за закон и порядок. Трудно представить, что какая-то компания другой страны, не имея на то лицензии от законных властей, сможет копать на их территориях даже просто детской лопаткой, а не то что вести разработку.

Соучастники такого уровня развязали руки армянской стороне. Та не только вела незаконную добычу, но и выходила с богатствами азербайджанских недр на международные рынки. Незаконность этих действий понимали все, однако действовали по принципу "деньги не пахнут". То есть не важно, где получен доход - законно или в "серой зоне".

Устроив сегодня истерику вокруг месторождения в Агдере и заявляя о некоем праве собственности на недра Карабаха, армянская сторона рассчитывает на то, что наглость города берет. Но теперь на поддержку в этом вопросе армянам рассчитывать не стоит. В нынешних реалиях никто из международных добывающих или оценочных компаний не поддержит возмущение армян не только делом, но и словом. Бывшие партнеры Армении по грабежу не посмеют прислать в Агдере своих экспертов, чтобы попытаться опровергнуть требования азербайджанского экологического ведомства. И даже сделать заявление. Никому сегодня не хочется светиться лишний раз, потому что нарушители прекрасно знают, что в Баку всех их знают поименно.