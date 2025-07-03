Автор: Ибрагим Алиев

Группа особо "принципиальных" депутатов Палаты представителей Бельгии решила отличиться "умом" и "сообразительностью", представив очередную глупую резолюцию, полную громких, беспочвенных и абсурдных обвинений в адрес Азербайджана. Читая написанное, любой человек со здравым умом придет к выводу, что в Брюсселе больше нет никаких проблем, и депутаты решили чем-то себя занять. Писанина бессмысленных резолюций, не имеющих никакой связи с действительностью, - одно из таких занятий.

В резолюции ставится под сомнение деятельность общины Западного Азербайджана, называя ее угрозой территориальной целостности Республики Армения. Кроме того выражается поддержка тупиковой инициативе "Перекресток мира", представленной правительством Армении в качестве видения, "способствующего региональному сотрудничеству и миру". Есть и призыв срочно подписать мирный договор без предварительных условий. Ну и как же быть без преступников, в лице Араика и Ко, которых бельгийские бездельники тоже пытаются защитить этой туалетной бумагой. Они требуют, "немедленно всех освободить". Ну-ну.

Есть еще один абсурдный пункт, но по нему пройдемся чуть позже в статье. А пока, поясним депутатишкам, что обвинение в адрес Общины Западного Азербайджана, якобы представляющей угрозу территориальной целостности Армении, не просто беспочвенно - оно полностью искажает суть её деятельности и цели существования.

Община Западного Азербайджана - прежде всего мирная общественная структура, созданная для защиты прав азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении, и для обеспечения их права на добровольное, безопасное и достойное возвращение на свою историческую родину. Речь идёт о гражданах и потомках граждан, которые в течение десятилетий подвергались этническим чисткам и дискриминации, были лишены имущества, гражданства и элементарных прав.

Эта организация не ставит под сомнение международно признанные границы, не продвигает идеи сепаратизма и не использует язык угроз или вражды. Напротив, она опирается на международное право, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, и другие документы, признающие право на возвращение и защиту прав меньшинств.

Если кто и угрожает региональной стабильности, так это те, кто отказывается признать права беженцев и перемещённых лиц, продолжает использовать риторику вражды, искажает факты и политизирует гуманитарные вопросы. Следовательно, попытка бельгийских депутатов представить мирную инициативу в качестве угрозы - это или результат некомпетентности, или политическая ангажированность, лишённая фактов и правовых оснований.

Идем дальше. Призыв срочно подписать мирный договор без предварительных условий - наивен и даже опасен, ибо игнорирует корень проблемы. А именно то, что пока в Конституции Армении сохраняются положения, допускающие территориальные притязания к соседнему государству, никакой прочный мир невозможен.

В Основном законе Армении содержатся формулировки, которые, под видом "национального единства", прямо или косвенно оправдывают вмешательство во внутренние дела других стран и ставят под сомнение признанные границы. В том числе, речь идёт о двусмысленных отсылках к "Нагорному Карабаху" и идеях "Объединённой Армении". Пока эти положения остаются, заявления о признании территориальной целостности Азербайджана не имеют правового веса.

Изменение Конституции - это не прихоть или давление со стороны. Это логичный шаг, если Ереван действительно намерен заключить мир. Международная практика показывает, что мирные договоры требуют не только политической воли, но и правовой совместимости. Подписание документа, который прямо противоречит внутренним законам одной из сторон, приведёт лишь к новой фазе нестабильности. Армения должна привести свой основной закон в соответствие с тем, что она публично декларирует. Без этого любые призывы к миру будут восприниматься как попытка затянуть процесс и уйти от ответственности.

Следующее требование вообще достойно комедийного жанра. Европарламент требует немедленного освобождения преступников. Простите, без суда и следствия? Официальный Брюссель защищает террористов? В таком случае, может, освободим всех преступников мира? Ведь по версии авторов резолюции, раз они попали в тюрьму, значит, их права точно нарушены! Слабо Брейвика отпустить на свободу при всех его преступлениях против человечности? Думаем, ответ Брюсселя будет очевиден на этот вопрос.

Теперь о главном вопросе, который мы хотели разложить по полочкам для "гениев" политики и права. В резолюции содержится ещё один пункт -"рассматривается возможность создания консульских услуг в посольстве Бельгии в Ереване". Казалось бы, обычный дипломатический шаг. Но в сочетании с остальными формулировками - это попытка легализовать не что иное, как очередную разведывательно-наблюдательную платформу, действующую под прикрытием. Мы уже проходили это с Францией, чьё консульство превратилось в центр информационной агрессии и антирегиональной координации. Мы видим ту же схему и с наблюдательной миссией ЕС, которая вместо стабилизации занимается слежкой и подогревом напряжённости. Теперь очередь Бельгии?

Но ещё более абсурдным выглядит призыв разрешить миссии ЮНЕСКО въехать в Карабах для "оценки и сохранения армянского культурного наследия". Простите, а что это, если не открытая попытка нарушить суверенитет Азербайджана? Получается, депутаты бельгийского парламента публично поддерживают незаконное вторжение международной структуры на территорию другого государства? Совсем уже попутали берега?

Если Бельгия так озабочена вопросом культурного наследия, то у нас есть для них куда более уместное направление - Ереван. Именно там в течение десятилетий были стёрты с лица земли азербайджанские мечети, кладбища, мавзолеи, музеи, и ни одна международная организация, включая ЮНЕСКО, даже не попыталась провести мониторинг. А когда Азербайджан официально призвал ЮНЕСКО зафиксировать факты уничтожения азербайджанского наследия на территории Армении, никакого ответа не последовало. Молчание. Глухое и удобное.

О каком "армянском наследии" вообще идёт речь? О десятках новоделов, выстроенных за последние 30 лет на месте разрушенных азербайджанских памятников? Если кто и нанёс удар по культуре, так это сами армянские оккупационные власти. Где была Бельгия, когда это происходило? Где были резолюции? Где были призывы к срочным миссиям ЮНЕСКО?

Ответ очевиден: двойные стандарты. Если разрушает Армения, то все окей. Если Азербайджан восстанавливает - это "угроза наследию". Такая логика давно себя дискредитировала, как и вся эта бумажная дипломатия с громкими заголовками и нулевым содержанием.

Все это ничтожные попытки помочь армянству оказать давление на нашу страну. Азербайджан не будет с этим церемониться и не позволит очередной виток провокаций, прикрытых гуманитарной риторикой.

Если Брюссель действительно хочет мира и сотрудничества, пусть начнёт с элементарного. Например, с уважения суверенитета Азербайджана, уважения к его законам и отказа от поддержки преступников и фейков. Всё остальное - от лукавого.