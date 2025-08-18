Внешнеторговый оборот Азербайджана вышел на новый уровень

В январе-июле этого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28 миллиардов 841,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7,25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, на экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов США, а на импорт - 13,6 миллиарда долларов США. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, тогда как импорт вырос на 26,1%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов, что в годовом сравнении означает сокращение в 3,3 раза.