В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС продажи этих автомобилей

Продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики при условии осуществления промышленной сборки в формате полного цикла, а также выполнения технологических операций по окраске и сварке, освобождена от НДС сроком на 7 лет - с 1 января 2027 года.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Для справки отметим, что ранее продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, была освобождена от НДС сроком на 10 лет - с 1 мая 2023 года. То есть до 2033 года. Теперь после внесения изменения данная льгота продлена до 2034 года.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.