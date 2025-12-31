США защитят ЧМ по футболу от БПЛА

Вашингтонская администрация предоставила $250 млн властям 11 штатов на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется в документе, ведомство "выделило $250 млн 11 штатам, где пройдут матчи" чемпионата, а также столичному региону США в качестве грантов. В заявлении подчеркивается, что "получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им".

Представители агентства считают, что "в последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять" беспилотники. "Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА, и мы сделали именно это", - отметил представитель ведомства, имея в виду выделение упомянутых средств. Планируется, что вашингтонская администрация в 2026 году предоставит еще $250 млн властям штатов на противодействие беспилотникам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.