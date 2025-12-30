В Баку прошел инклюзивный праздник "Цвет желаний", посвященный Новому году

В Şərq Bazarı прошел инклюзивный новогодний праздник "Цвет желаний", организованный Психологическим центром Soulmind. Главными гостями стали 30 талантливых молодых людей, проходящих обучение в различных профессиях в Центре профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью при Агентстве социальных услуг, сообщает Day.Az.

Руководитель Психологического центра Soulmind Нармин Нагиева и специалисты подчеркнули, что основная цель - поддержка не только физической, но и духовной реабилитации людей с инвалидностью. Акция "Цвет желаний" показала молодым людям, что их мечты не знают границ, а каждый человек является ценным членом общества. Поэтому эта встреча стала не просто праздником, но и важным шагом, укрепляющим их место в обществе, прекрасным примером инклюзивности и солидарности.

Одним из интересных моментов мероприятия стала арт-терапия, которая была направлена на повышение уверенности молодых людей в себе и создания условия для выражения собственных эмоций и надежд через искусство. Учащиеся переносили свои внутренние миры на белый лист бумаги с помощью красок, демонстрируя терапевтическую и объединяющую силу искусства. Каждая работа стала отражением творческого потенциала и желаний участников.

В течение праздника участников радовали музыка, тёплые беседы и творческие мастер-классы. В завершение мероприятия каждому участнику были вручены специальные новогодние подарки.

Эта инициатива ещё раз показала, что внимание и забота - сильнейшая мотивация. Было отмечено, что подобные социально-ответственные проекты будут продолжены, стремясь "добавлять цвет" в жизнь как можно большего числа людей.

