Продажа грузовиков, произведенных в Азербайджане, освобождается от НДС

Продажа грузовых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, будет освобождена от налога на добавленную стоимость сроком на 7 лет, начиная с 1 января 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством продажа автобусов, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС сроком на 8 лет, начиная с 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что подержанные легковые автомобили, ввозимые в Азербайджан, будут облагаться новой акцизной ставкой.