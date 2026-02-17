"Səni axtara-axtara" в презентации Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова

Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова представил очередную музыкальную премьеру для ценителей искусства. В рамках нового проекта театра состоялась презентация песни "Səni axtara-axtara", музыку к которой написал заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде, а автором слов выступил Сарвар Шахбейли.

Как передает Day.Az, об этом Trend Life сообщили в пресс-службе театра.

В музыкальном номере "Səni axtara-axtara" выступили солистка театра Айнур Искендерли и молодой исполнитель Расим Сафар. Композиция была представлена в сопровождении инструментального ансамбля театра, что придало выступлению живое и эмоциональное звучание.

"Видеозапись номера, размещённая во соцсетях, всего за один день вызвала большой интерес пользователей и собрала значительное количество просмотров. В последнее время Государственный театр песни уделяет особое внимание поддержке молодых талантов и выделяется оригинальными форматами концертных программ. Театр активно открывает свои двери для перспективных исполнителей, предоставляя сцену не только своим солистам, но и начинающим артистам", - говорится в сообщении.