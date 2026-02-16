В Баку закрыли известный ресторан

В ходе проверки ресторана "Yuxa", расположенного по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Алишира Навои, дом 33, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности:

на объекте не была полностью установлена система первичной пожарной сигнализации, а имеющаяся система находится в неисправном состоянии;

не проводилось профилактическое обследование электрического хозяйства и не был составлен соответствующий акт;

объект не был полностью обеспечен огнетушителями;

некоторые внутренние стены объекта облицованы горючими материалами;

не был представлен акт о чистке дымохода, установленного на кухне;

не был составлен план эвакуации людей на случай пожара;

на объекте отсутствуют указатели путей эвакуации;

не были представлены свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества и проектная документация.

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что при продолжении эксплуатации объекта любой возможный пожар может в кратчайшие сроки распространиться и привести к трагическим последствиям.

С учетом выявленных грубых нарушений требований норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности ресторана "Yuxa".