В Баку закрыли известный ресторан
В ходе проверки ресторана "Yuxa", расположенного по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Алишира Навои, дом 33, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В частности:
на объекте не была полностью установлена система первичной пожарной сигнализации, а имеющаяся система находится в неисправном состоянии;
не проводилось профилактическое обследование электрического хозяйства и не был составлен соответствующий акт;
объект не был полностью обеспечен огнетушителями;
некоторые внутренние стены объекта облицованы горючими материалами;
не был представлен акт о чистке дымохода, установленного на кухне;
не был составлен план эвакуации людей на случай пожара;
на объекте отсутствуют указатели путей эвакуации;
не были представлены свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества и проектная документация.
Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что при продолжении эксплуатации объекта любой возможный пожар может в кратчайшие сроки распространиться и привести к трагическим последствиям.
С учетом выявленных грубых нарушений требований норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности ресторана "Yuxa".
