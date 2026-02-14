https://news.day.az/world/1816218.html Гигантское облако шаров в честь Дня влюбленных - ВИДЕО В Москве к 14 февраля устроили шоу из 100 тысяч белых воздушных шаров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
