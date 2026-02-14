У Китая есть инициатива "Один пояс, один путь", способствующая упрощению Шелкового пути, и мы ее воплотим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил основатель и председатель Центра глобализации Китая, бывший государственный советник Китайской Народной Республики Ван Хуэйяо, выступая в Мюнхене на панельной дискуссии на тему "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества".

Он отметил, что КНР намерена содействовать расширению нового коридора, новых связей, и подчеркнул, что объем перевозок из Китая в Европу увеличивается.

"Считаю, что все эти различные коридоры должны быть задействованы вместе. Инициатива Китая "Один пояс, один путь" действует уже 12 лет. В различных уголках мира реализовано более 3 тыс. проектов с инвестициями, превышающими 1 трлн долларов США. Такой подход, развитие инфраструктуры и обмены между людьми действительно имеют важное значение для обеспечения благополучия, поддержания стабильности и укрепления мира. Полагаю, что реализация Китаем всех этих масштабных проектов приносит большую пользу. Азербайджан - прекрасная страна. Я бывал там неоднократно. Мы всегда восхищались "мягкой силой"" Азербайджана", - заявил Ван Хуэйяо.