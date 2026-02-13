https://news.day.az/world/1815963.html

У самолета, готовившегося к взлету в Анталье, оторвалось колесо - ВИДЕО

В турецком городе Анталья у самолета, готовящегося к взлету, оторвалось колесо. Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV. В результате самолет во время приземления задел взлетную полосу моторным отсеком. В ходе инцидента пострадавших не было, пассажиры были выведены из салона. 000