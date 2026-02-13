У самолета, готовившегося к взлету в Анталье, оторвалось колесо

В турецком городе Анталья у самолета, готовящегося к взлету, оторвалось колесо.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV.

В результате самолет во время приземления задел взлетную полосу моторным отсеком. В ходе инцидента пострадавших не было, пассажиры были выведены из салона.