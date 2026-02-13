В Азербайджане импорт произведений искусства и антикварных предметов освобождается от НДС

Импорт в страну произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов, перечень которых по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности будет определён соответствующим органом (учреждением), установленным органом исполнительной власти, будет освобожден от НДС.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.