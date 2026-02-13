Энергоэффективность - одно из ключевых приоритетов энергетической политики Азербайджана

Энергоэффективность является одним из ключевых приоритетов энергетической политики, реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела энергоэффективности Министерства энергетики Джахид Микаилов на мероприятии в Нахчыване, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

По его словам, присоединение к инициативе "Соглашение мэров" может способствовать реализации множества мер по повышению энергоэффективности, таких как снижение расходов на отопление административных зданий, усиление теплоизоляции, оптимизация энергопотребления социальных объектов, переход на системы светодиодного освещения.

Принятый в 2021 году Закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" сформировал институциональную и правовую базу в этой сфере.

Работа, проводимая в нашей стране в области энергоэффективности, носит многоплановый характер. Особенно актуальным для муниципалитетов сегодня является создание Фонда энергоэффективности.

Муниципалитеты, присоединившиеся к "Соглашению мэров" и утвердившие свои Планы действий, могут обращаться в этот фонд для реализации пилотных проектов. Такие проекты могут охватывать повышение энергоэффективности зданий, их утепление, модернизацию систем отопления, внедрение энергоэффективного оборудования, а также установку солнечных панелей", - отметил он.

Джахид Микаилов подчеркнул, что к инициативе уже присоединились 10 муниципалитетов Азербайджана: "У многих из них имеются Планы действий, которые уже реализуются. Основная цель нашего мероприятия - поделиться этими успешными примерами с другими муниципалитетами. Сегодня муниципалитеты Шеки и Мингячевира представят свой опыт.

Со стороны Министерства энергетики мы всегда готовы оказывать методологическую и институциональную поддержку в этом направлении. Наша цель - видеть энергоэффективность в реальных проектах".

Представитель министерства напомнил, что наряду с Карабахским и Восточно-Зангезурским экономическими районами, Нахчыванская Автономная Республика также объявлена зоной зеленой энергии.

"Нахчыван занимает первое место в стране по объёму солнечной радиации на квадратный метр территории. Он также лидирует по установленной мощности и объёму производства зеленой энергии. Энергоэффективность - это тоже своего рода зеленая энергия. Более того, самая "зеленая" энергия - это сэкономленная энергия. Энергоэффективность означает экономическую выгоду, защиту окружающей среды и передачу более здоровой среды будущим поколениям.

Вы, как председатели муниципалитетов, можете сыграть решающую роль в этой сфере.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас присоединиться к инициативе "Выключай и экономь!". Эта кампания была запущена Министерством энергетики несколько месяцев назад. Она поощряет экономию энергии через простые поведенческие изменения - выключение света при отсутствии необходимости, отключение электроприборов от сети. Граждане делятся видеобращениями, выступают с призывами, и инициатива уже превращается в общественное движение", - подчеркнул он.

Отметим, что инициатива "Соглашение мэров - Восточное партнерство" финансируется Европейским союзом и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров - Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.