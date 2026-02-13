https://news.day.az/society/1815860.html Новое решение в связи с минимальными зарплатами В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Новое решение в связи с минимальными зарплатами
В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно законопроекту, размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений уполномоченного органа.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре