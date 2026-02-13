Новое решение в связи с минимальными зарплатами

В Азербайджане размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений уполномоченного органа.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.