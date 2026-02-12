https://news.day.az/society/1815753.html В Азербайджане произошло землетрясение В Исмаиллы зафиксировано землетрясение. Как передает Day.Az, об этом распространил информацию Республиканский центр сейсмологической службы. Отмечается, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 17 км к северо-западу от станции Исмаиллы, на территории Исмаиллинского района.
