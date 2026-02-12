В Азербайджане произошло землетрясение

В Исмаиллы зафиксировано землетрясение силой 3,2 балла.

Как передает Day.Az, об этом распространил информацию Республиканский центр сейсмологической службы.

Отмечается, что, согласно данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 17 км к северо-западу от станции Исмаиллы, на территории Исмаиллинского района. Землетрясение не ощущалось.