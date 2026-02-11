https://news.day.az/world/1815430.html В Таиланде неизвестный открыл огонь в школе и захватил заложников Неизвестный ворвался в учебное заведение на юге Таиланда и открыл огонь. Об этом сообщила газета Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. По информации издания, вооруженный мужчина проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.
В Таиланде неизвестный открыл огонь в школе и захватил заложников
Неизвестный ворвался в учебное заведение на юге Таиланда и открыл огонь. Об этом сообщила газета Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. По информации издания, вооруженный мужчина проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.
Сообщается, что нападавший открыл стрельбу, после чего, по предварительным данным, удерживал в здании нескольких учеников и преподавателей. Точное число пострадавших пока не называется.
Официальные органы ситуацию пока подробно не комментировали.
