В Таиланде неизвестный открыл огонь в школе и захватил заложников

Неизвестный ворвался в учебное заведение на юге Таиланда и открыл огонь. Об этом сообщила газета Khaosod, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. По информации издания, вооруженный мужчина проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.

Сообщается, что нападавший открыл стрельбу, после чего, по предварительным данным, удерживал в здании нескольких учеников и преподавателей. Точное число пострадавших пока не называется.

Официальные органы ситуацию пока подробно не комментировали.