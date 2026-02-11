Французские СМИ пишут о визите вице-президента США в Баку

Французские новостные порталы, теле- и радиостанции осветили визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Баку и его встречу с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, France, Mediapart, BFM TV, Challenges, L'Humanite, Boursorama, Boursier распространили материалы о визите Джея Ди Вэнса в Азербайджан, его встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, церемонии подписания Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, а также заявлениях для прессы обеих сторон.

В заметках предоставлена информация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, отношении администрации Трампа к Азербайджану, а также о подписанной Хартии. Также сообщается о проекте TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания, или Зангезурский коридор - ред.).