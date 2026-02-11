В этом районе Баку готовятся к очередному сносу домов

В Ясамальском районе Баку, на улице Мухаммеда Хиябани, будут снесены частные жилые дома. Жителям этого района уже вручены официальные уведомления, и начался подготовительный этап по освобождению домов. На зданиях, подлежащих сносу, нанесены специальные номера.

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию для Milli.Az, председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж сообщил, что в соответствии с решением Кабинета министров компенсация в Ясамальском районе установлена в размере 2700 манатов за квадратный метр.

"Однако по каждому проекту соответствующий исполнительный орган имеет право проводить закупки, и компания-победитель может определить размер компенсации по данной территории. Этот вариант считается более целесообразным.

Если после сноса в указанном районе не будут построены жилые дома и планируется лишь расширение магистральной дороги, в этом случае гражданам выплачивается компенсация, чтобы они могли приобрести жилье в других районах. При этом следует учитывать, что цены на недвижимость в таких зонах выше. В подобных случаях граждане, получившие компенсацию за более просторное жилье, вынуждены приобретать квартиры в более отдаленных от центра районах", - отметил он.

Председатель также заявил, что для решения подобных проблем Общество оценщиков Азербайджана предложило определять компенсацию, исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра в новостройках, расположенных в этих районах. Разумеется, такой подход возможен только по решению соответствующих государственных органов.

"Ожидается рост цен на новостройки вокруг территорий, где будут проводиться сносы. Снос старых зданий повышает рыночную стоимость и общую значимость района. Наибольший рост цен в зонах сноса наблюдается на земельные участки. Когда в таких районах проводится развитие инфраструктуры, создаются парки и расширяются дороги, количество земельных участков сокращается, что и приводит к более быстрому росту цен", - добавил он.