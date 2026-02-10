Стали известны подробности поджога ресторана в Баку

Стали известны подробности пожара, произошедшего в ресторане в ресторане "Şeyx Lounge" в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Как удалось выяснить Milli.Az, инцидент произошел в результате конфликта между 5-6 людьми, передает Day.Az.

По имеющимся данным, общая стоимость ресторана составляла примерно 220 тысяч манатов. В результате происшествия объекту был причинен ущерб на сумму около 130 тысяч манатов. Ресторан функционировал с 2021 года.

В результате пожара ресторан полностью выгорел и стал непригоден для дальнейшего использования.

По подозрению в совершении поджога задержаны три человека, поиски остальных продолжаются.

Называются имена подозреваемых - Мухаммед, Вюсал, Джавид, Агшин, Мефтун и Кянан. Фамилии на данный момент не уточняются.