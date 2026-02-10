В центре Баку появится новый "зеленый коридор"

В центре Баку планируется создать "гибридный зеленый коридор". Согласно утвержденному генеральному плану столицы, ряд существующих парков будет полностью обновлен. Новый парк появится в районе пересечения Низаминского и Хатаинского районов.

Как сообщает Day.Az, по словам блогера и урбаниста Анара Алиева, в генеральном плане города предусмотрено создание 3-4 подобных "зеленых коридоров":

"Первый такой "коридор" пока охватывает территорию от парка Ататюрка до набережной. Там не предусмотрено движение автомобилей, пешеходные переходы или велодорожки - это просто объединенная зеленая зона, соединяющая парки", - сказал Алиев.

Он отметил, что "зеленый коридор" протянется от самого центра города до района морского вокзала. В этой зоне, рядом со станцией метро "28 Мая", также планируется строительство новой линии метро.

"Пока не объявлено, где будут выходы станции, но ориентировочно предусмотрены два направления: одно - в сторону Белого города, другое - в сторону набережной. Эта станция получит код B6B", - добавил специалист.

Отметим, что все эти работы планируется завершить к 2040 году в рамках восстановления окружающей среды, предусмотренного генеральным планом Баку.