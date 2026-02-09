GL Group и SOCAR обсудили выполнение бюджета и программы работы

GL Group и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обсудили выполнение бюджета и программы работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на GL Group, обсуждения состоялись в ходе заседания Руководящего комитета по совместным проектам GL Group и SOCAR.

Отмечается, что на заседании было рассмотрено выполнение Программы работы и бюджета на 2025 год, а также обсуждена предложенная Программа работы и бюджета на 2026 год для Salyan Oil Ltd, эксплуатирующей месторождения Курсанги и Гарабаглы, и Taghiyev Operating Company LLC, эксплуатирующей месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зира.

"Заседание прошло под совместным председательством генерального директора GL Group и председателя Консультативного совета Асифа Зейналова и вице-президента SOCAR Бабека Гусейнли. Обсуждения были сосредоточены на деятельности в рамках контрактных площадей, результатах выполнения Программы работы и бюджета за 2025 год, а также на операционных и инвестиционных приоритетах, запланированных на 2026 год.

В рамках визита участники заседания осмотрели Площадку 6 на месторождении Гарабаглы, эксплуатируемую Salyan Oil Ltd, недавно введенную в эксплуатацию скважину на месторождении Курсанги, а также скважину, находящуюся в стадии бурения", - говорится в информации.

Согласно информации, заседание имеет большое значение для дальнейшего расширения стратегического сотрудничества между GL Group и SOCAR, повышения эффективности производства и обеспечения устойчивого развития совместных проектов.

Отметим, что GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения "Кюрсанги" и "Гарабаглы" в Сальянском районе, "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира" на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции.