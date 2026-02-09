Ни один iPhone не попал в топ самых мощных гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг производительности гаджетов Apple, в котором все позиции заняли планшеты iPad.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лидером рейтинга стал 11-дюймовый iPad Pro 2025 года, оснащенный чипсетом Apple M5. Устройство набрало 3,8 млн баллов. На втором месте разместилась 13-дюймовая версия этой модели с результатом 3,7 млн баллов. Третью строчку занял 11-дюймовый iPad Pro с чипом M4, набирающий в бенчмарке в среднем 3,1 млн баллов.

С четвертого по девятое место расположились модели предыдущих и текущих поколений iPad Pro и iPad Air, включая версии с процессорами M4, M3 и M2. Они продемонстрировали схожие показатели, оставаясь в диапазоне от 2,4 до 3 млн баллов.

Замыкает рейтинг 11-дюймовый iPad Pro четвертого поколения на базе Apple M2 с результатом 2,4 млн баллов.

Примечательно, что из топ-10 выбыли смартфоны Apple. Например, в осенних рейтингах фигурировали флагманские модели iPhone 17 Pro Max, 17 Pro и базовый iPhone 17, которые по итогу расположились на 11, 12 и 13 местах соответственно.