Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и других стран региона в вопросе переговоров с США

Иран высоко ценит искренние усилия и добрую волю Азербайджана и еще 6 стран региона в вопросе переговоров с США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи журналистам после конференции по истории внешней политики и международных отношений Ирана в Тегеране.

"Существует серьезная разница между переговорами 2015 года с участием Ирана и группы P5+1, которые привели к заключению ядерной сделки, и нынешними переговорами между Ираном и Соединенными Штатами. В этот раз следует особо отметить участие региональных усилий в переговорах. Иран высоко оценивает искренние усилия и добрую волю стран региона", - сказал он.

По его словам, региональные государства сыграли ключевую роль в том, чтобы побудить стороны к переговорам и предотвратить эскалацию.

"Семь глав государств региона - Президенты Азербайджана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Египта - обсудили с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вопрос переговоров и призвали его занять позитивную позицию на переговорах", - отметил он.

Иранский министр добавил, что с учетом региональных инициатив и усилий стран региона уверенность в возможности достижения соглашения еще больше возросла.

Напомним, что 6 февраля в Маскате, столице Омана, состоялись переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной программе. Обе стороны договорились продолжить переговоры.