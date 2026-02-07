https://news.day.az/sport/1814647.html Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль в Париже Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев завоевал золотую медаль на турнире "Большой шлем", который проходит в Париже. Как сообщает Day.Az, 27-летний спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 килограммов, в финале победил украинца Дилшота Халматова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Отметим, что турнир "Большой шлем" завершится 8 февраля. В соревнованиях Азербайджан представлен восемью дзюдоистами.
