«Барселона» официально вышла из Европейской Суперлиги

Футбольный клуб "Барселона" официально сообщил о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте каталонского клуба.

Как передает Day.Az, "Барселона" направила официальное уведомление компании European Super League Company, а также другим клубам-участникам, проинформировав их о прекращении своего участия в проекте. В клубе отметили, что все процедуры были соблюдены, а решение вступило в силу сразу после подачи уведомления.

Напомним, Европейская Суперлига была анонсирована в 2021 году, и "Барселона" являлась одним из 12 клубов-основателей турнира. Проект вызвал резкую реакцию со стороны УЕФА, который пригрозил участникам возможными санкциями, включая недопуск к национальным и международным соревнованиям.