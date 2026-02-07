«Барселона» официально вышла из Европейской Суперлиги
Футбольный клуб "Барселона" официально сообщил о своем выходе из проекта Европейской Суперлиги. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте каталонского клуба.
Как передает Day.Az, "Барселона" направила официальное уведомление компании European Super League Company, а также другим клубам-участникам, проинформировав их о прекращении своего участия в проекте. В клубе отметили, что все процедуры были соблюдены, а решение вступило в силу сразу после подачи уведомления.
Напомним, Европейская Суперлига была анонсирована в 2021 году, и "Барселона" являлась одним из 12 клубов-основателей турнира. Проект вызвал резкую реакцию со стороны УЕФА, который пригрозил участникам возможными санкциями, включая недопуск к национальным и международным соревнованиям.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре