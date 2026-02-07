В Китае начинается массовое производство самых прогрессивных роботов

В Китае начинается массовое серийное производство самых прогрессивных роботов модельной линейки Unitree - H2.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Планируется, что массовое производство сможет заметно снизить стоимость самого ловкого и, возможно, самого мощного гуманоидного робота на сегодня. Также планируется, что Unitree H2 станет основой для специализированных роботов второй половины этого десятилетия и заявляется как модульная высокотехнологичная платформа, созданная для разработчиков, исследовательских центров и инновационных промышленных предприятий. Судя по характеристикам, относительно слабое место робота - это лишь 3 часа работы без подзарядки.