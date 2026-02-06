https://news.day.az/world/1814414.html В Армении заявили о "хороших новостях" по поводу открытия границы с Турцией В ближайшее время возможны хорошие новости по поводу открытия армяно-турецкой границы. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр экономики Армении Геворг Папоян Папоян в пятницу на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, на каких условиях и когда будет открыта граница с Турцией.
"Очень хорошо, что Турция является нашим, по меньшей мере экономически, крупнейшим соседом по объему ВВП. У нас есть возможность открыть границу", - сказал Папоян.
