Ялчин Рафиев о подготовке к WUF13 в Баку

Подготовка к Всемирному форуму городов (WUF13) в Баку, который пройдет в мае, продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в рамках "Молодежной недели Движения неприсоединения", проходящей в Баку.

Он отметил, что впервые в рамках WUF13 будет проведен саммит лидеров.

"Мы хотим, чтобы форум был организован на высоком уровне. WUF13 обладает очень сложной структурой. В его рамках состоится множество мероприятий, ассамблей, сессий и диалогов. Мы стремимся продемонстрировать наш национальный опыт в области градостроительства.

Как известно, в освобожденных от оккупации территориях применяются новые инновационные методы градостроительства. Мы хотим не только показать мировой опыт, но и, используя эту возможность, создать платформу для обсуждения современных архитектурных и градостроительных вопросов в мире", - подчеркнул заместитель министра.

Ранее сообщалось, что в рамках волонтерской программы WUF13 проводятся тренинги для почти 1000 участников.