Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из США
Программа депортации нелегальных мигрантов из США сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент страны Дональд Трамп.
По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на "по-настоящему плохих преступниках". Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов США задерживают наркобаронов, насильников и бандитов.
Комментируя стрельбу в Миннеаполисе, в результате которой агенты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) лишили жизни протестовавших против антимигрантских рейдов мужчину и женщину, глава Белого дома сказал: "Это плохо".
При этом Трамп указал, что в результате принятых мер были пойманы тысячи преступников.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре