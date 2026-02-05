Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из США

Программа депортации нелегальных мигрантов из США сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на "по-настоящему плохих преступниках". Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов США задерживают наркобаронов, насильников и бандитов.

Комментируя стрельбу в Миннеаполисе, в результате которой агенты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) лишили жизни протестовавших против антимигрантских рейдов мужчину и женщину, глава Белого дома сказал: "Это плохо".

При этом Трамп указал, что в результате принятых мер были пойманы тысячи преступников.