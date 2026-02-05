В США подтвердили дату переговоров с Ираном

Переговоры между США и Ираном, как и было запланировано, пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По данным Reuters, "американское должностное лицо подтвердило, что консультации с Ираном состоятся в пятницу в Омане". Источники Axios добавили, что представители девяти ближневосточных стран убедили президента США Дональда Трампа не отказываться от переговоров с иранской стороной.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что консультации с США состоятся в объявленную дату, опровергнув слухи об их отмене из-за несогласованного формата встреч.