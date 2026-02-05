https://news.day.az/world/1814100.html В США подтвердили дату переговоров с Ираном Переговоры между США и Ираном, как и было запланировано, пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. По данным Reuters, "американское должностное лицо подтвердило, что консультации с Ираном состоятся в пятницу в Омане".
В США подтвердили дату переговоров с Ираном
Переговоры между США и Ираном, как и было запланировано, пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По данным Reuters, "американское должностное лицо подтвердило, что консультации с Ираном состоятся в пятницу в Омане". Источники Axios добавили, что представители девяти ближневосточных стран убедили президента США Дональда Трампа не отказываться от переговоров с иранской стороной.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что консультации с США состоятся в объявленную дату, опровергнув слухи об их отмене из-за несогласованного формата встреч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре