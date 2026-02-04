https://news.day.az/sport/1814062.html Нападающий сборной Азербайджана продолжит карьеру в польском клубе Нападающий сборной Азербайджана Ренат Дадашов продолжит карьеру в польском футбольном клубе "Мотор", несмотря на ранее появлявшуюся информацию о возможном выставлении игрока на трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, футболист сумел убедить тренерский штаб своей игрой во время зимних учебно-тренировочных сборов.
Выступление Дадашова в подготовительный период повлияло на решение руководства клуба сохранить игрока в составе команды.
"Четырехнедельный тренировочный период действительно привел его в хорошую форму", - сказал главный тренер "Мотора" Матуш Столярски.
