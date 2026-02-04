Центробанк прогнозирует рост экономики Азербайджана

В Азербайджане в текущем году прогнозируется экономический рост (ВВП) на уровне 2,4 процента, а рост ВВП ненефтегазового сектора - 4 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.



"В 2027 году мы прогнозируем экономический рост на уровне 2,9 процента, а по ненефтегазовому сектору - 4,3 процента", - подчеркнул председатель Центробанка.