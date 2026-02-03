Почти 500 жертв и 400 тысяч манатов

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию против хакерской сети, которая, создавая фальшивые копии официальных страниц банков и небанковских кредитных организаций, размещала в соцсетях объявления с предложениями кредитов под низкий процент.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе оперативно-технических мероприятий было установлено, что способы и методы похищения данных банковских карт у ряда потерпевших имеют схожие признаки. В продолжение операции были задержаны 23-летний Кенан Гасымов и 30-летний Имам Ишмамедов, которые, действуя по предварительному сговору, совершили кибермошенничество в отношении почти 500 человек.

Выяснилось, что жертвы, введенные в заблуждение визуальным сходством созданных ими фишинговых страниц с настоящими сайтами, считали размещенные там объявления реальными и обращались за "льготными" кредитами. После этого граждане передавали К.Гасымову и И.Ишмамедову данные своих карт - CVV и одноразовые коды безопасности (OTP). Получив эти данные, злоумышленники легко входили в счета пострадавших и похищали денежные средства. Чтобы скрыть следы, они переводили деньги в незаконные онлайн-казино и на различные счета, после чего обналичивали их. Задержанные в первичных показаниях сообщили, что таким образом завладели почти 400 тысячами манатов.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело, К.Гасымов и И.Ишмамедов привлечены к уголовной ответственности и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

МВД еще раз призывает граждан обращаться по вопросам кредитов и подобных услуг только в финансовые организации, лицензированные Центральным банком. Также не следует передавать данные банковских карт подозрительным лицам, страницам или по ссылкам, а при любых подозрительных ситуациях необходимо немедленно сообщать в полицию.