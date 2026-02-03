Отказ от бакалавриата и магистратуры

Автор: Эльвин Сахаватоглу

С 1 сентября этого года в России вступят в силу важные изменения в системе высшего образования. В университетах страны будут упразднены степени "бакалавр" и "магистр", а вместо них будет внедрена модель базового и специализированного высшего образования. Этот шаг Москвы направлен на то, чтобы сделать содержание высшего образования более практико-ориентированным и специализированным.

На фоне этих реформ в России в Азербайджане также начались обсуждения того, будет ли внедрена подобная модель. О том, возможно ли принятие такого решения в Азербайджане, а также о плюсах и минусах этой модели Day.Az рассказал эксперт в сфере образования Ризван Фикретоглу.

По его словам, подобная модель может обсуждаться и в Азербайджане.

"Образовательная политика находится в ведении государства, и теоретически можно вынести на повестку любой формат. Однако на практике это сложно и рискованно. Азербайджан является участником Болонского процесса, и система высшего образования построена по модели бакалавр - магистр - докторантура. Международное и европейское признание дипломов напрямую связано именно с этой системой. Переход к модели, как в России, означает не просто структурные изменения, но и пересмотр международных обязательств".

Эксперт также отметил положительные стороны новой модели.

"Ее плюс в том, что единая и последовательная система образования может обеспечить более глубокую специализацию и, особенно в технических и инженерных направлениях, направлять студентов на конкретную профессиональную траекторию. Учитывая, что магистратура сегодня нередко воспринимается как формальный этап, в новой модели можно выстроить более практичные и ориентированные на рынок труда программы".

А в чем же риски?

По словам эксперта, их тоже немало.

"Может ослабнуть международное признание дипломов, могут быть ограничены программы Erasmus+, двойные дипломы и академическая мобильность. Может нарушиться система перевода кредитов, усложнится возможность поступления в зарубежную магистратуру после бакалавриата. В переходный период адаптация учебных программ, аккредитации и преподавательского состава может вызвать серьёзную неразбериху, а на рынке труда возникнет путаница в понимании ценности дипломов".

Фикретоглу считает, что систему бакалавриата и магистратуры следует сохранить, но при этом сделать бакалаврские программы более практико-ориентированными, а магистратуру - более избирательной и исследовательской.

"В некоторых сферах - таких, как инженерия и медицина - возможно внедрение интегрированных долгосрочных программ. То есть речь идет не о полном отказе от системы, а о её гибкой адаптации в рамках Болонского процесса".